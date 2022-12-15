‘Dostlar’ sağ olsun: Rezervler, Erdoğan’ın istediği seviyeye çok yaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, ‘dostların da yardımıyla’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefine ulaşmak üzere.

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Cari açığın zirveye çıktığı son dönemde döviz rezervlerinin artması dikkat çekiyor. Ekonomistler bu çarpıklığı gündeme getirince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Merkez Bankamızda rezerv yükselmeye başladı, döviz rezervi noktasında bizim rahat hareket etmemizi sağlamış oluyor, şu anda birçok dost ülke gerekli desteklerini sağ olsun veriyorlar” demişti.

Merkez Bankası diğer ülkelerin merkez bankalarıyla swap anlaşmaları da yapıyor ama son dönemde döviz hesapları da artıyor.

Örneğin bir hafta önce Suudi Arabistan maliye bakanı, Merkez Bankası’na ‘beş milyar dolar daha’ yatıracağını açıklamıştı.

Erdoğan, 22 Kasım’daysa “Buyurun işte en son Merkez Bankası’nın döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak” demişti. Erdoğan, sonrasında başbakanlığı döneminde rezervin 135 milyar dolara kadar çıktığını hatırlatıp “Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden evelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız” demişti.

Çok yaklaştı

Merkez Bankası’nın rezervleriyse geçen hafta 3,8 milyar dolar arttı. Böylelikle toplam rezervler 128,8 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası’nın rezervlerinin Erdoğan’ın hedefine ulaşmasına az kaldı.

Piyasanın Merkez Bankası sahipliğindeki rezervi gösterdiği için yakından takip ettiği swap hariç net rezervse eksi 60 milyar dolardan eksi 44,2 milyar dolara geldi.