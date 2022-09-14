Akşam Postası / 14 Eylül 2022

Erdoğan, Şanghay’da Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarını konuşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta Semerkant’ta düzenlenecek Şanghay zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Ermenistan ve Azerbaycan arasında başlayan çatışmaları konuşacak.

‘Nas’la geçen bir yıl: TL’yi tutmak için kasa boşaldı; sırf MB müdahalesi 75 milyar dolar

Merkez Bankası (MB), TL’deki değer kaybının önüne geçebilmek için ocak-ağustos döneminde ‘arka kapı’dan 75 milyar dolar sattı.

Sedat Peker’in evine saldırıda bir gözaltı: Emniyet’e göre ‘örgüt içi hesaplaşma’

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evine silahlı saldırıda bir kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, saldırganın Peker’le çok sayıda fotoğrafının olduğunu belirterek, saldırının ‘örgüt içi hesaplaşma’ olduğunu söyledi.

Halk TV’ye yine ceza yağdı: Arslan’ı anlatmak ve Soylu’yu eleştirmek suç sayıldı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ali Rıza Arslan’ın oğlunun kemiklerini torba içinde teslim almasının değerlendirilmesini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘küçük düşürüldüğünü’ gerekçe sayarak Halk TV’ye para cezası kesti. Kanalın ‘Sözüm Var‘ programına da beş kez durdurma cezası verildiği bildirildi.

Nebati’nin yatırım tavsiye ettiği borsa tepetaklak

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi, art arda ikinci günde de gerilerken, kayıp yüzde 10’a yaklaştı ve devre kesici sistem devreye alındı.

İstanbul konut piyasasında durgunluk işaretleri

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) raporuna göre İstanbul’daki yıllık konut fiyat artış oranı ağustosta bir önceki aya göre 2,1 puan azaldı.

Cengiz’den Kaz Dağları’nda altın madeni için yeni başvuru

AKP’nin gözde şirketlerinden Cengiz Holding, Çanakkale’deki Kaz Dağları’nı talan edecek bakır ve altın madenciliği için ‘çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu’ kararının iptalinin ardından yeniden ÇED için başvurdu.

Kraliçeye veda etmek isteyenlere bileklik dağıtılıyor: Londra’da ‘kuyruk yönetimi’

Tahtta kalan en uzun monark unvanının sahibi İngiltere 2’nci Elizabeth’in naaşı bu akşamdan cenaze töreninin düzenleneceği 19 Eylül’e kadar halkın ziyaret edebilmesi için başkent Londra’daki Westminster Hall’da tutulacak.

Kraliçenin cenazesine Erdoğan katılmayacak

FT, ‘ekonomist’ Erdoğan’ı tiye aldı; kayıt dışı giriş için ‘Hindiyi kim dolduruyor’ diye sordu

Britanya merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye’deki kayıt dışı para girişini ve hata-noksan payını ‘nüktedan’ bir dille ele aldı. FT, Türkiye’nin cari açığının artmaya ve TL’ye talebin düşmeye devam etmesine rağmen ‘gizemli’ sermaye akışları sayesinde döviz rezervlerini artırdığını söyledi.

İBB meclis üyesi: Sosyal konut projesinden Kanal İstanbul çıktı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Nadir Ataman, İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun 20 bininin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın projesi’ Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak Yenişehir sınırları içinde olduğunu öne sürdü.

Zeyrek’in ‘holding gazetecisi’ sorusuna Kılıçdaroğlu’nun cevabı net

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar” diyerek, isim vermeden bazı araştırmacı ve yazarlara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kastettikleriniz arasında ben de var mıyım” sorusuna cevabının “Hayır” olduğunu aktardı.

AB’den enerji şirketlerinin aşırı yükselen gelirlerine ek vergi planı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) düşük maaliyetli elektrik üreticilerine gelir tavanı uygulamak ve fosil yakıt şirketlerinin enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı elde ettiği kârı paylaşmasını sağlayacak bir düzenleme teklif edeceğini açıkladı.

Altaylı’dan ‘çok çirkin süreç’ iddiası: Demirtaş boşuna içerde değil

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçim yaklaştıkça muhalif zannedilen fakat iktidarla yakın ilişki kuran ‘unsurlar’ın muhalif blokta çatlak yaratmak için devreye sokulacağını söyledi.

Vize alabilene: Gençlere Avrupa’yı ücretsiz gezme fırsatı

Avrupa Birliği (AB), 2004 doğumlu gençlere, ‘DiscoverEU’ projesi kapsamında ücretsiz seyahat imkanı verecek. Projeye, Türkiye dahil AB üyesi olmayan bazı ülkelerden başvurulabilecek.

Tarkan İzmir konserinin gelirini üç kuruma bağışladı: TOG, Mor Çatı, Darüşşafaka

Darüşşafaka, Tarkan’ın İzmir konseri gelirinden bağış aldığını açıkladı. Sanatçının Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na da bağışta bulunacağı öğrenildi.

Kültür bakanı, son dakika iptal edilen konserlerde ‘hukuk yolu’nu gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iptal edilen konser ve festivaller için “Eğer haksız bir uygulama olduğu düşünülüyorsa, hukuk yoluyla karar düzeltme talep edilebilir” dedi.

Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı

Türkiye, Türkmenistan vatandaşlarının 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerine sağlanan vize muafiyetini kaldırdı.

Prof. Naci Görür: Sosyal konut projesi, İstanbul’da kesinlikle uygulanmamalı

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yüzyılın projesi’ diye duyurduğu sosyal konut projesinin deprem riski olan İstanbul’a ‘kesinlikle uygulanmaması gerektiğini’ söyledi.