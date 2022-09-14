Kraliçeye veda etmek isteyenlere bileklik dağıtılıyor: Londra’da ‘kuyruk yönetimi’

Tahtta kalan en uzun monark unvanının sahibi İngiltere 2’nci Elizabeth’in naaşı bu akşamdan cenaze töreninin düzenleneceği 19 Eylül’e kadar halkın ziyaret edebilmesi için başkent Londra’daki Westminster Hall’da tutulacak.

Kraliçeye veda etmek isteyenler dün akşamdan sıraya girdi.

Londra’daki kuyruğa dahil olanların sayısı her geçen saat artıyor. Fotoğraf: Reuters

70 yıl 214 gün tahtta oturan 96 yaşındaki kraliçe, 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda öldü. Pazar günü şatodan alınan naaşı kraliyet ailesinin başkent Edinburgh’daki sarayı Holyroodhouse’a kara yoluyla götürüldü.

Kızı Prenses Anne’in eşlik ettiği kortej altı saatlik yolculuğun ardından saraya vardı. Bir gece orada tutulduktan sonra halkın vedalaşması için St Giles Katedrali’ne taşındı.

St Giles Katedrali. Fotoğraf: Reuters

Tahta geçen büyük oğlu Kral 3’üncü Charles, kızı Prenses Anne, diğer oğulları Prens Andrew ve Edward 10 dakikalık nöbet tuttu. 26 bini aşkın kişi onunla vedalaşmak için üzerine İskoçya Krallığı’nın tacı konan tabutunun önünden geçti.

Buckingham Sarayı. Fotoğraf: Reuters

İskoçya’daki uğurlama sona erince kraliçenin naaşı dün akşam Kraliyet Hava Yolları’na ait bir uçakla Londra’ya götürüldü.

Bir gece ‘evde’ kaldı

Uçağın indiği alandan kraliyet ailesinin Londra’daki resmi konutu Buckingham Sarayı’na tabutunu taşıyan korteji yol kenarlarında bekleyenler uğurladı. Yağmurlu havaya rağmen kalabalıktı. Saraya yakın bölgelerde kabalalık daha da büyüktü. Kraliçenin tabutunu taşıyan araç göründüğünde kimi alkışlayarak kimi sessiz kalarak kimi dua ederek saygı ve sevgisini ifade etti.

Buckingham Sarayı’ndan görüntü paylaşılmadı. Aile üyelerinin sarayda olduğu, tabutun başında kızı Prenses Anne’in beklediği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Bir gece ‘evinde’ kaldıktan sonra kraliçenin naaşı bugün top arabasıyla parlamento binası Westminster Sarayı’nın en eski binası, 11’inci yüzyılda inşa edilen Westminster Hall’a götürülmek üzere yola çıktı. Top arabasının ardından kraliçenin çocukları Kral 3’üncü Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward, torunları veliaht Prens William, kardeşi Prens Harry’nin aralarında bulunduğu isimler yürüdü.

Top atışı yapıldı, çanlar onun için çaldı

Bu sırada Hyde Park’ta top atışı yapılırken kentin simge saat kulesi Big Ben’in çanları kraliçe için çaldı. Kraliçenin tabutu Westminster Hall’da yerel saatle 17:00’de ziyarete açılacak.

Kentteki vedalaşma cenazenin düzenleneceği 19 Eylül sabahı saat 06:30’a kadar sürecek.

Fotoğraf: Reuters

Çoğu hayatlarında başka bir monark görmemiş yediden yetmişe çok sayıda kişi bu vedalaşma öncesinde kuyruğa girdi. Dün geceden başlayan kuyrukta yerini alanların kimi yerde uyudu, kimi yanında götürdüğü koltuğunda dinlendi kimi de nehir manzarası izledi.

Bu dört gün içinde yüz binlerin, kimilerine göre 1 milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Kraliçeye saygı ve minnetlerini ifade etmek, son görevlerini yapmak için kent dışından hatta ülke dışından Londra’ya gidenler de oldu.

Norfolk’tan Londra’ya giden Diane, kraliçenin 2002’de ölen annesi ve 1997’de ölen Prenses Diana’nın cenazesi öncesinde de geldiğini ve kraliçeye veda edebiliyor olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

30 saat sürebilir

Kuyruğun başlangıç noktasından Westminster Hall’a kadarki 7 kilometrelik mesafeyi kat edip kraliçenin naaşının bulunduğu alana ulaşmak için bazı gazetelere göre 5 ila 30 saat arasında bir süre beklenebilir.

Fotoğraf: BBC

Toplu ulaşımda personele gönüller destek verirken seferler arttırıldı. Polis ve kent yönetimi de kuyrukta saatlerce beklemek gerekeceğinden bir sorun yaşanmaması ve güvenliğin sağlanması için bir dizi önlem aldı ve kural koydu. BBC’nin ‘kuyruk yönetimi’ diye nitelendirdiği düzenleme yaptı.

Öncelikli olarak sıraya girenlere üzerinde numara olan sarı bileklikler dağıtmaya başladı. Bileklikler sayesinde tuvalet ve yiyecek satın almak gibi ihtiyaçlar için kısa süreli kuyruktan ayrılanlar bileklik numaralarına göre yerlerine dönebilecek. Belirli aralıklarla portatif tuvalet kurulacak.

07:00’de gelen 400’üncü oldu

İlk etapta 2 bin bileklik dağıtan görevliler, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Akşamdan bekleyenler olduğu için sabah 07.00’de sıraya girmek için kuyruğun başladığı noktaya gidenler 400’lü numaralar olan bileklikleri aldıklarını söyledi.

Çantaların boyutuna sınır getirildi

Diğer kurallara gelince… Kraliçenin naaşının bulunduğu alanda fotoğraf çekilmesine izin verilmeyecek. İçeri büyük çantalar alınmayacak. Alınacak çantanın boyutu azami 40X30X20 santimetre olabilecek.

Westminster Hall’a girişte güvenlikten geçilecek. Sigara, düdük, telefon, yiyecek, içecek dahil çok sayıda şey içeri alınmayacak. Ziyaretçilerin su şişeleri -o da içini boşaltmak kaydıyla- çantalarında taşımalarına izin verilecek.

Kraliçe 2’nci Elizabeth için 19 Eylül’de Westminster Hall’un yakınlarındaki kentin simge yapılarından, 2 bin 200 kişiyi ağırlayabilen Westminster Katedrali’nde devlet töreni düzenlenecek. Ve, Berkshire bölgesindeki, kraliyetin bir başka mülkü Windsor Şatosu sınırlarındaki St George Şapeli’nde defnedilecek.

19 Eylül tatil ilan edildi.

1965’ten beri ilk

Westminster Katedrali’nde 18’inci yüzyıldan beri bir monark cenazesi düzenlenmedi. 1965’te ülkenin eski başbakanlarından Winston Churchill‘inkinden sonra devlet töreni düzenlenen ilk cenaze olacak.