Kraliçenin cenazesine Erdoğan katılmayacak

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in 19 Eylül’de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

AA’nın haberine göre 8 Eylül’de 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in pazartesi günü düzenlenecek olan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmayacak. Türkiye’yi temsilen cenazeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidecek.

Öte yandan önceki gün İngiliz hükümetinin kraliçenin cenaze töreninde katı kurallar uygulayacağı bildirilmişti. Buna göre cenazeye katılacak devlet ve hükümet başkanlarından özel uçak ve helikopter kullanmamaları istenirken, makam aracı yerine de otobüs kullanılacak.