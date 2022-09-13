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Yaramazlara biraz batar!

Kabe’de, Kraliçe 2’nci Elizabeth için pankart açan kişi tutuklandı


Suudi Arabistan’da, 8 Eylül’de ölen İngiltere Kraliçesi için umreye gittiğini söyleyen bir kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Adı açıklanmayan Yemen vatandaşı Mekke’ye gitti. Dün, Kabe’yi tavaf ettiği sırada elinde bir pankartla video çekip sosyal medyada paylaştı. Pankartın üzerinde, ”Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ruhu için umre. Allah’tan onu cennetine almasını diliyoruz” yazıyordu.


Video paylaşılınca viral oldu ve bazı Twitter kullanıcıları adamın tutuklanması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı. Suudi yetkililer akşam saatlerinde adamın tutuklandığını açıkladı.

Devlet kontrolündeki medyada yer alan haberde şu ifadelere yer verildi: ”Güvenlik birimleri, Kabe’de çekilen bir videoda yer alan Yemen vatandaşını tutukladı. Bu kişi umre sırasında uyulması gereken kuralları ihlal etti. Hakkında adli işlem başlatıldı. Amme davası açıldı.”

Devlet televizyonu da haberinde klipten bazı görüntüleri kullandı ancak pankartı buzladı.

Medyada, ölmüş bir Müslüman adına umre yapılabileceği, ancak Müslüman olmayanlar için bunun geçerli olmadığı belirtilerek, Kraliçe 2’nci Elizabeth’İn İngiltere Kilisesi’nin başındaki isim olduğu anımsatıldı.

Kabe’de slogan atmak ve pankart taşımak yasak.

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