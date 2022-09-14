Saygı Öztürk: Akşener’in adayı Kılıçdaroğlu

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin yer aldığı ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ama Kılıçdaroğlu’nun ismi ön plandaydı.

Gazeteci Fatma Karaağaç’a konuk olan Öztürk de Akşener’in cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve ekledi: “Kemal Kılıçdaroğlu adaydır. Masadaki diğer adayların da Kılıçdaroğlu üzerinde herhangi bir olumsuzlukları veya çekincelerinin olmadığını söyleyelim.”