Erdoğan, Tunç Soyer’i hedef aldı: Bunun babası da aynıydı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki açıklamaları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef aldı: “Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz! Bunun babası da aynıydı.”

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Ankara’da ‘105 Yeni Yurt Binası Resmi Açılış Töreni’nde konuştu. Türkiye’nin yurtlar ve üniversite öğrencilerine tanınan fırsatlar bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığını savunan Erdoğan, şunları söyledi: “Salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi artışa gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.”

Konuşmasının devamında Tunç Soyer’i hedef alan Erdoğan, şu sözleri kullandı: “İzmir’de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı’ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez! Be ahlaksız! Ya sen İzmir’i sel afetlerinden kurtaramıyorsun, pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun, körfezi o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz! Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı!”

Soyer ne demişti?

Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmada şunları söylemişti: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.”