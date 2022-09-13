Akşener’e göre Tunç Soyer’in sözlerinde ‘sorun var’: Gerek yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in 9 Eylül’de Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfla son Osmanlı iktidarını eleştirmesinde ‘hüküm cümlesi’ olarak kullandığı için ‘sorun olduğunu’ söyledi.

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Soyer’in kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü törenindeki sözleri nedeniyle AKP’liler tarafından hedef gösterilmişti.

Soyer, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamada şunları söylemişti: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soyer’in hedef alınmasına tepki göstererek “Altına hepimiz imza atıyoruz ki o laf, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait” demişti.

‘Dikkatli olmalıyız‘

FOX Haber’de İlker Karagöz’le Çalar Saat programına katılan Akşener, Soyer’in sözünü dinlemediğini fakat programa katılacağı için baktığını söyleyerek “Aslında Atatürk’ün ‘Olabilirler’ sözünü hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var” dedi.

İYİ Parti lideri, şöyle devam etti: “Bu dönemde ‘cumhur ittifakı’nın bizimle ilgili yaratmaya çalıştığı atmosfere karşı dikkatli olmalıyız. Ortaya koyabilecekleri her bir hatamızın üstünde tepiniyorlar. Bunlardan kaçınmamız gerektiğine inanıyorum.

Ben inkılap tarihi hocasıyım. Bu tür hüküm cümleleri genellikle toplumu rahatsız eder. Dolayısıyla gerek yoktu. ‘Hatta ihanet içinde olabilirler’ diye geçer Atatürk’ün sözü. Bu şekilde kalıp haline söylense sorun yok. Hüküm cümlesi olarak kurduğunuzda zaten toplum yeteri kadar bölündü, parçalandı, kutuplaştı… Bizim cenahın yani ‘millet ittifakı’nı oluşturan siyasi yapıların ya da ‘altılı masa’nın yöneticilerinin daha sağduyulu daha dikkatli olmasında fayda var. Yıllarca ‘Osmanlı veya Cumhuriyet’ dendi, ‘Atatürk veya Abdülhamid’ dendi, ‘laiklik veya din’ dendi. Bunların hepsi hatalı ‘veya’lar. Bunun yerine ‘Atatürk ve Abdülhamid’, ‘Osmanlı ve Cumhuriyet’, ‘laiklik ve din’ diyebilmeliyiz.”