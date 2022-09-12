İBB Meclisi’nde ‘Vahdettin’ tartışması: ‘Kraliçe öldü, başınız sağ olsun’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde AKP’liler ile CHP’liler arasında ‘Vahdettin’ tartışması çıktı. CHP adına konuşan grup başkan vekili Doğan Subaşı “Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları” dedi.

İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı. (Fotoğraf: AA)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünü törenindeki sözleri nedeniyle AKP’liler tarafından hedef gösterilmişti.

Soyer, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı’ndaki kutlamada şunları demişti: “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi.”

‘Vahdettin bizim için bir haindir‘

AA’nın aktardığına göre Meclis’te ‘gündem dışı konuşmalar’ bölümünde CHP adına kürsüye çıkan grup başkan vekili Subaşı, konuşmasının son bölümünde Kraliçe 2’nci Elizabeth’in hayatını kaybetmesine değindi.

Subaşı, şunları dedi: “Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. İngilizler çok severler İslamcıları. Arabistanlı Lawrence, o koymuştur teoriyi. Burada ‘Siyasal İslam’ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda’ diyen Arabistanlı Lawrence’tır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere’den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela, örnek aldığınız lider, İngiltere’ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır.”

Meclis oturumunu yöneten Zeynel Abidin Okul, Subaşı’ya müdahale ederek Vahdettin’in ‘kaçmadığını, sürgüne gönderildiğini’ iddia etti.

Bu sırada CHP’li Meclis üyeleri, AK Parti’li Tarık Kanbur’un kendilerine ‘Yunan tohumu’ dediğini iddia etti.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, böyle bir söz söylenmişse özür dilenmesini istedi.

Böyle bir ifadesinin olmadığını, son Osmanlı padişahı Vahdettin’in ‘sürgün edildiğini’ öne süren Kanbur ise “Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin’i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum” dedi.

Tekrar söz alan Balyalı, İBB Meclisi’nin Vahdettin’i savunma yeri olmadığını anlatarak, “Kendisini İngiliz’e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele’nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir. Siz Vahdettin’i savunmaya devam edin, biz Mustafa Kemal’i savunmaya devam edeceğiz” dedi.