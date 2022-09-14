Zeyrek’in ‘holding gazetecisi’ sorusuna Kılıçdaroğlu’nun cevabı net

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar” diyerek, isim vermeden bazı araştırmacı ve yazarlara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kastettikleriniz arasında ben de var mıyım” sorusuna cevabının “Hayır” olduğunu aktardı.

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Kılıçdaroğlu bir süredir isim vermeden bazı gazeteci ve anket şirketlerini eleştiriyor. Diken’in edindiği bilgilere göre bunda CHP’ye hazirandan bu yana giden, ama dönemde ete kemiğe bürünen bazı bilgiler etkili.

Bu bilgilere göre, sermaye sahipleri kamuoyunu yönlendirmek için hem kimi anket şirketleri hem de ‘tarafsız görünen’ gazetecilerle maddi ilişkiye girdi.

Bazı çevrelerce Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ‘sermaye karşıtı’ olarak değerlendirildiğini savunan CHP’li kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığıyla seçimin kaybedileceği ve kararsızların CHP’ye gitmeyeceği üzerinden çalışma başlatıldığını iddia etmişti.

Hatta CHP’li bir yönetici, iddialarına dair ellerinde bilgi ve belgeler olduğunu, para alışverişinden dahi haberdar olduklarını söylemişti.

CHP lideri iki hafta önce de “Hedef net, sermayeyi korumak, kararsız seçmeni gri bölgede tutmak ve kendilerince altılı masanın aday belirleme sürecine etki etmek istiyorlar” diye çıkışmıştı.

Kılıçdaroğlu’nu bu çıkışa iten süreci son olarak ‘CHP’den liste iddiası: Sermaye ve AKP para dağıtıyor’ başlığıyla haberleştirmiştik.

Kılıçdaroğlu, 8 Ağustos’ta da Twitter’dan isim vermeden kendisini hedef alan yazar ve kamuoyu araştırmacılarına tepki göstermişti. Bunların daha önce ‘yandaş’ olduklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “‘Alo Holdinglerin‘ medyası bana ders vermeyi bıraksın” demişti.

Köşesine taşıdı

Medyada CHP liderinin açıklamalarına konu olduğu iddia edilen Zeyrek, bugünkü köşesinde bunu Kılıçdaroğlu’na sorduğunu yazdı: “Aynı minvaldeki haberlere tek tek yanıt vermek yerine, o haberlerden bazılarını alıp Kılıçdaroğlu’na gönderdim ve ‘Bu haberler doğru mu? Kastettikleriniz arasında ben de var mıyım, yanıtınızı köşemde yazacağım’ diye doğrudan sordum. Kendisinin cevabı net oldu: ‘Hayır.’“

Sencar da ‘Ben değilimdir’ demişti

Medyada okların yöneldiği bir diğer isim MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, da gazeteci Ruşen Çakır’ın sorusu üzerine CHP liderinin kendini kast ettiğini düşünmediğini söylemişti: “Ben Kemal beyle görüşebilen birisiyim. İşte kendinden menkul bazı cümleler… Muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum. Beni kastetttiğini düşünmüyorum. Çünkü Kemal beyin bir şeyden emin olduğundan ben de eminim.

Raporlarımız her ay Kemal bey ve CHP kurmaylarına gidiyor. Ben birçok araştırma şirketinin bizim rakamlara atfettiğimiz önemi atfettiklerinden emin değilim. Birçoğunun bulgusuyla bizim bulgumuz örtüşmüyor. Onlar kendi duygularına daha yakın bulduklarını esas alıyorlar. Ve bizimkiler onlara aykırı geliyor.”