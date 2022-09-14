Tarkan İzmir konserinin gelirini üç kuruma bağışladı: TEGV, Mor Çatı, Darüşşafaka

Darüşşafaka, Tarkan’ın İzmir konseri gelirinden bağış aldığını açıkladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya sanatçının Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na da bağışta bulunacağını yazdı.

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Sanatçı Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül’de Gündoğdu Meydanı’nda yüz binlerce kişiye konser vermişti.

Konserin ardından Tarkan’ın aldığı ücret hakkında ortaya çeşitli iddialar atılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın cebine bir kuruş girmeyeceğini, kaşe ücreti olarak alacağı ücreti hayır işlerine harcayacağını açıklamıştı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’ın konser geliriyle üç ayrı kuruma bağışta bulunacağını aktardı: “Tarkan konser için anlaştığı parayı Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışlayacak.”

(Özel) Tarkan İzmir 9 Eylül konserinin gelirini Darüşşafaka, Eğitim Gönüllüleri ve Mor Çatı’ya bağışlıyor.

Erdemli davranış….#HalkımızBunuBilir — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) September 14, 2022

Yeni sanat atölyeleri açılacak

Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Tarkan’ın İzmir konseri gelirini bağışladığını duyurdu: “Türkiye’nin megastarı Tarkan 9 Eylül’de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka’ya bağışta bulundu.”

2017’de de Darüşşafaka’ya bağışta bulunduğu anımsatılan açıklamada bağışın nerede kullanılacağı belirtildi: “Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde ‘Kültür ve Yaşam Merkezi’nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan megastar yaptığı bağışla ismini taşıyan ‘Kültür ve Yaşam Merkezi’nin tüm giderlerini karşılamanın yanı sıra yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak.”