Tarkan’dan davet: Herkesi yarın Gündoğdu Meydanı’na bekliyorum

İzmir Gündoğdu Meydanı’nda vereceği konser öncesi sahnesi çöken Tarkan İzmir’den seslendi. ‘Nazarımız çıktı’ diyen Tarkan herkesi yarın Gündoğdu Meydanı’na beklediğini duyururken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ‘Zafer coşkumuz engel tanımaz’ dedi.

İzmir’de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu’na kurulan sahnenin üst kısmı dün akşam saatlerinde işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazanın ardından konserin yapılıp yapılamayacağı ise belli değildi.

Twitter hesabından üzüntülerini dile getiren Tarkan, İzmir’e doğru yola çıktığını ve konserin gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını bildirmişti.

İzmir’e gelen Tarkan, arkasına Kordon’u alarak çektiği fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşarak sevenlerine seslendi: “Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz.”

‘Zafer coşkumuz engel tanımaz’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ‘Zafer coşkumuz engel tanımaz’ diyerek yaptığı paylaşımında herkesi yarın ki konsere davet etti: “Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı’nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye’yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum.”