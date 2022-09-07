Tarkan’ın İzmir konseri için kurulan sahne çöktü: Bir yaralı

İzmir’de şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnenin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu’na kurulan sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

AA’nın haberine göre bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Belediye başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından konuya dair şunları dedi: “Tarkan’ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.”