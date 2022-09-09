İzmir, kurtuluşun 100’üncü yılını Tarkan konseriyle kutladı

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları Gündoğdu Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Megastar Tarkan’ın konser verdiği meydanda on binlerce kişi bir araya geldi.

Görsel: Twitter

Gündoğdu Meydanı’nda Tarkan konseri öncesi düzenlenen İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Gündoğdu Meydanı’na akın eden İzmirlileri CHP Lideri Kılıçdaroğlu’yla birlikte selamlayan Tunç Soyer şunları söyledi: “Bu tarihi gecenin yaşanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım, belediyemizin değerli çalışanları, emek veren herkes, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ve Tarkan, Mega Star’ımız, dostumuz. Ülkemizin her karış toprağının, her ağacının, tüm mazlumların üzerine titreyen değerli yol arkadaşımız bu tarihi akşamda gösterdiğin vefayı İzmir asla unutmayacak.“

Megastar Tarkan'ın sahnedeki ilk şarkısı "YOLLA" oldu. 🔥 pic.twitter.com/ZFN40Lp1Uc — nerde o eski şarkılar (@eskisarkiIar) September 9, 2022

Dj Ersin ve ardından Tarkan’ın da konser verdiği meydan tıklım tıklım doldu.

Alanı dolduran binlerce kişi kurtuluşu kutladı.

İzmir’den bir video daha geldi. Herkes Tarkan konserini bekliyor pic.twitter.com/8T93kYu2zA — Burak Tatari (@buraktatari) September 9, 2022

Konser, Cumhuriyet Meydanı kenarında kurulan platformun çökmesinin ardından Gündoğdu Meydanı’na taşınmıştı.