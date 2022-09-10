Tarkan: Ne çok özlemiştik baskısız ve özgürce eğlenmeyi

Tarkan, on binlerce kişinin katıldığı İzmir’deki konsere ilişkin “Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi” dedi.

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları, dün akşam Gündoğdu Meydanı’nda Tarkan’ın konser almasıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tarkan, katılımdan duyduğu memnuniyeti Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı: “Ne kadar özlemişiz tek yürek olup atmayı. Yasaksız, baskısız, yalansız, içimizden geldiği gibi olmayı özgürce eğlenmeyi ve gülmeyi. Yeniden umutla dolmayı. Tüm farklılıklarımızla birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle sarılmayı, kucak açmayı. Çünkü biz biliriz aslında farklılıklarımızdaki çeşitli renklerdir ülkemizin eşsiz mozaiğini oluşturan. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve inanışlarımız ne olursa olsun birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşmamızdır aslolan.

Dün geceki konserde karşımda işte böyle muhteşem bir manzara vardı. Birbirine sevgiyle kenetlenmiş yüz binlerce insan. Ne kadar özlemişiz böyle olmayı, böyle hissetmeyi. Kutuplaşmalar, bölünmeler, düşmanlıklar olmadan bütünleşmeyi.”