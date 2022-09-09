Tarkan’ın konser vereceği sahne uçakların basıncından çökmüş

BİLAL ÇELİK

Tarkan’ın 9 Eylül dolasıyla İzmir’de konser vermesi planlanan sahnenin bu bölgede düzenlecek etkinlikler için hazırlanan F-16’lardan kaynaklanan ses patlaması nedeniyle çöktüğü belirlendi.

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için büyükşehir belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu’nda sahne kurulmuştu. Bu sahnenin üst kısmı iki gün önce, işçilerin çalıştığı esnada çökmüştü.

Fotoğraf: AA

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazanın ardından konserin akibeti sorgulanmıştı. Tarkan Twitter’da İzmir’e doğru yola çıktığını ve konserin düzenlenmesi için elinden geleni yapacağını bildirmişti.

Belediye, enkazı sigorta şirketinin hazırlayacağı nihai rapor için bekletiyor. Yeni konser sahnesiyse Gündoğdu Meydanı’nda kuruldu.

Uçakların basıncından çöktü

Diken’in İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edindiği bilgiye göre, olay yerine giden ekipler, platformun iki gün art arda gösteri için idman yapan F-16 uçaklarının basıncından etkilenerek çöktüğüne dair rapor hazırladı. Nihai rapor için sigorta şirketinin beklendiği ve enkazın bu sebeple hala yerinde durduğu belirtildi.

Tarkan, bugünkü konserini daha önce ışık gösterisi için kurulan ama esas platformun çökmesi nedeniyle sahneye çevrilen Gündoğdu Meydanı’ndaki yeni platformda verecek.

Kılıçdaroğlu da katılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konseri izlemek için akşam saatlerinde İzmir’de olacağı bildirildi.