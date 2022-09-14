Hastanenin güvenlik görevlisi ‘sessiz olun’ diye uyardı, bıçaklı saldırıda öldü

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’ndeki güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Hastanelerde sağlık çalışanlarına saldırılar son bulmazken, bir saldırı da hastanenin güvenlik görevlisine düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre Okudan, sessiz olmaları yönünde uyardığı hasta yakınları tarafından bıçaklandı. Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Olay yerinden kaçan bir diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Fahrettin Koca’nın saldırıya ilişkin açıklaması şöyle: “Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”