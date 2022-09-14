Vize alabilene: Gençlere Avrupa’yı ücretsiz gezme fırsatı

Avrupa Birliği (AB), 2004 doğumlu gençlere, ‘DiscoverEU’ projesi kapsamında ücretsiz seyahat imkanı verecek. Projeye, Türkiye dahil AB üyesi olmayan bazı ülkelerden başvurulabilecek.

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Projeye, AB ülkeleriyle Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan gibi ‘Erasmus+’ programı kapsamındaki üçüncü ülkelerde 18 yaşındaki gençler başvurabilecek.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın aktardığına göre projeye kabul edilecek gençler çekiliş sonucu belirlenecek.

Proje kapsamında 35 bin gence tren veya diğer sürdürülebilir ulaşım araçlarıyla en fazla bir ay boyunca bütün Avrupa’yı keşfetme fırsatı verilecek. Gençlere ayrıca, ücretsiz yolculuk biletiyle ziyaret edilecek ülkelerde yemek, konaklama, kültür, spor ve diğer hizmetler için indirim kartı verilecek. Bu projeyle gençlerin yeni kültürler keşfetmeleri ve dostluk bağları kurmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Ücretsiz seyahate Avrupa Gençlik Portalı üzerinden başvurulacak. 11 Ekim’de açılacak başvuru dönemi 25 Ekim’de bitecek.

Son dönemde, Türkiye’den Avrupa ülkelerine vize başvurularında ret oranları arttı. Schengen vizesi başvurularında uzayan süreler ve artan ret sayıları nedeniyle çok sayıda Türk vatandaşı mağduriyet yaşıyor. Almanya’nın Türkiye’ye vize reddi de 2014’e göre dört kat artmıştı.

Projeyle ilgili ‘kabul edilen Türklere vize verilecek mi’ sorusunun cevabıysa henüz belli değil.