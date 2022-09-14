Covid-19 ölümleri en düşük seviyeye geriledi: DSÖ’ye göre salgında son görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınındaki haftalık can kayıplarının Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 ve maymun çiçeği salgınındaki son durumu değerlendirdi.

AA’nın haberine göre Ghebreyesus, geçen hafta Covid-19 nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020’den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, “Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz” dedi.

Salgınla mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, şöyle devam etti: “Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız.”

Maymun çiçeğinde de düşüş

Covid-19’la birlikte maymun çiçeği salgınında da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirten Ghebreyesus, “Tıpkı Covid-19’da olduğu gibi maymun çiçeğiyle mücadelede de rahata alışmamak ve gardımızı düşürmemek gerekir” dedi.