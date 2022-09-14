İstanbul konut piyasasında durgunluk işaretleri

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) raporuna göre İstanbul’daki yıllık konut fiyat artış oranı ağustosta bir önceki aya göre 2,1 puan azaldı.

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BETAM‘ın sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırladığı ‘sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü’ eylül raporunu yayımladı.

Rapora göre geçen yılın ağustosuna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 198,7 artarak 13 bin 91 TL oldu.

Satılık konut ilan metrekare cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 238,8, Ankara’da yüzde 203,3 ve İzmir’de yüzde 180,4 arttı. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 19 bin 802 TL, Ankara’da 8 bin 848 TL ve İzmir’de 14 bin 583 TL oldu.

Ülke genelinde ve üç büyük ilde konut fiyatları artmasına rağmen İstanbul’daki konut fiyatlarının yıllık artış oranı uzun bir aradan sonra azaldı.

Buna göre, İstanbul’daki yıllık fiyat artış oranı geçen aya kıyasla 2,1 puan azaldı. Raporda bunun için şöyle dendi: “Bu azalışın raporlarımızda incelediğimiz dönemdeki (2017 Eylül’den sonra) en yüksek düşüş olması dikkat çekicidir.”

Enflasyondan arındırılmış satış fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi. Konut talebi endeksi haziran ve temmuzdaki düşüşlerin ardından ağustosta yüzde 2,3 arttı.

Satılık konut fiyatlarının artış hızı geçen aya göre Ankara’da 9,7, İzmir’de 7,7 puan artarken, İstanbul’da 2,1 puan azaldı.

Satılık konut metrekare fiyatı en hızlı artan iller şöyle: Mersin (yüzde 252,4), İstanbul (yüzde 238,8), Antalya (yüzde 223,2), Kocaeli (yüzde 220) ve Trabzon (yüzde 196,3) olurken, en yavaş artışın kaydedildiği iller Eskişehir (yüzde 154,8), Manisa (yüzde 151,8), Muğla (yüzde 151), Denizli (yüzde 150) ve Erzurum (yüzde 146,4) oldu.

Piyasada durgunluk

Konut talebinin mayısa kıyasla belirgin oranda düşük olması konut piyasasında bir durgunluk emaresi olarak yorumlanıyor.

BETAM’a göre konut piyasasındaki arz-talep dengesinin bir göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, önceki aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi.

Satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını ölçen ‘kapatılan ilan yaşı’ geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde uzadı. Rapora göre, kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 37,6, İstanbul’da 38,1, Ankara’da 31,9 ve İzmir’de 41,5 gün oldu.

Ucuz ve lüks konut fiyatlarının analizine göre yıllık ortalama satılık konut fiyat artış oranı, ucuz konutlarda yüzde 186,3, lüks konutlardaysa yüzde 153,5 oldu.

Böylece, ortalama satılık konut metrekare fiyatı lüks konutlarda 34 bin 205 TL’ye, ucuz konutlardaysa 6 bin 601 TL’ye yükseldi.