‘Hazine’ye kaynak’ olsun diye SİT alanları satılıyor

AYŞEGÜL KASAP

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Muğla’da satışa çıkardığı 82 Hazine arazisinin 26’sı doğal ve arkeolojik SİT alanı. Bu arazilerin bir kısmına konut bir kısmına da turizm tesisleri yapılması planlanıyor.

Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 40 kentte 499 arsa satışa çıkarılmıştı. Bu arazilerin 82 tanesi Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas ve Ula ilçelerinde bulunuyor. Arsaların ihaleleri 21 ve 22 Eylül’de düzenlenecek.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin arazilerin satışıyla ilgili bakan Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermiş ve şöyle demişti: “Bu araziler bu ülkenin ortak varlığıdır. Sahibi halk bu arazilerin, hükümet değil! Ülke ekonomisindeki sıkıntıyı anlamak için, bir esnafı iki dakika dinlemeniz yeterli. Ya da çiftçiyi, işçiyi, emekliyi… Herkes farkında, ekonominin çarkları dönmüyor. İktidar da çözümü var olanı satmakta gören geçici yollara başvuruyor. Sata sata bitiremediği için de keyfine diyecek yok! Olan ortak zenginliğimize, geleceğimizin güvencesine oluyor.”

Konut yapılacak

Muğla’nın Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe ve Ula ilçelerinde satılığa çıkan arazilerin bir kısmı hem doğal hem de arkeolojik SİT alanı.

Bodrum Göl mahallesinde satışa çıkarılan beş arazi de 3’üncü derece arkeolojik SİT alanı. Toplamda Hazine’ye sağlayacağı tahmin edilen fiyatsa 35 milyon 353 bin lira. Yani güncel kurla 1 milyon 937 bin dolar.

Türbükü’nde satışa çıkan 18 adet 3’üncü derece arkeolojik SİT alanının tahmini sağlayacağı kaynak 201 milyon 970 bin lira. Güncel kurla yaklaşık 11 milyon dolara denk geliyor.

Bu iki mahalledeki arazilere konut yapılması planlanıyor.

SİT alanına turizm tesisi

Muğla Marmaris Hisarönü’nde satışan çıkarılan ve ‘Nitelikli Turzim Tesis Alanı’ notu düşülen araziyse 2’inci dereceden doğal SİT alanı. Buradan tahmini beklenen gelirse 6 milyon 350 bin lira. Yani 347 bin 975 dolar.

Marmaris Selimiye’de satışa çıkan iki arazi de 3’üncü dereceden doğal SİT alanı ve ‘Kırsal Yerleşme Alanı’ notu düşülmüş. Buradan tahmini beklenen gelir 13 milyon 750 bin lira. Yani 753 bin dolar 424 bin.