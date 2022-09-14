AB’den enerji şirketlerinin aşırı yükselen gelirlerine ek vergi planı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) düşük maaliyetli elektrik üreticilerine gelir tavanı uygulamak ve fosil yakıt şirketlerinin enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı elde ettiği kârı paylaşmasını sağlayacak bir düzenleme teklif edeceğini açıkladı.

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AB enerji şirketlerinin aşırı yükselen gelirlerine ek vergiler getirmeyi teklif edecek.

Von der Leyen teklif edilen düzenlemeyle üye ülkelerin enerji kriziyle mücadelede kullanabileceği 140 milyar avrodan fazla bir meblağ toplanacağını ifade etti.

Von der Leyen “Böyle zamanlarda savaştan fayda sağlamak ve tüketicilerimizin sırtından olağanüstü yüksek karlar elde etmek yanlış” dedi.