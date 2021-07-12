Akşam Postası / 12 Temmuz 2021

Kılıçdaroğlu: CHP’nin Baykal sorunu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkındaki iddiaları ve Zülfü Livaneli’nin çıkışıyla gündeme gelen eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a dair parti ve seçmen nezdinde bir sorun olmadığını söyledi.

MetroPOLL’ün anketine göre en çok kan kaybeden parti MHP

MetroPOLL Araştırma’nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye’nin Nabzı anketinde halka “Bu pazar seçim olsa önceki seçimde oy verdiğiniz partiye tekrar oy verir misiniz?” diye soruldu. Anket sonucuna göre en çok seçmen kaybeden parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP). Seçmeni tutamayan ikinci parti Saadet Partisi (SP) olurken üçüncü parti ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP).

BioNTech: Gerekirse 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebiliriz

Fotoğraf: Tİmes

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantlara karşı gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirebileceklerini söyledi.

Otoantikor araştırması umut verdi: ‘Uzun Covid’i tespit etmek için test

Britanya’da araştırmacılar ‘uzun Covid’ hastalarını tespit etmek için bir test geliştirmenin önünü açan bulgular elde etti.

Konu cumhurbaşkanı adayı: Akşener, ittifaka dikkat çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleşen yalnızca bir kişi olduğunu belirtirken, yerel seçimi hatırlatıp, “Millet ittifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz” diye sordu.

Kabinede ana gündem tatilin uzatılması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında ana gündem Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının yanı sıra ekonomi ve dış politika olacak.

‘Cemo’ cezası: RTÜK başkanına göre Halk TV ‘hassas davranmamış’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Cemo’ şarkısına programda yer verilmesi nedeniyle ceza kesilen Halk TV’yi ‘yeterince hassas olmamak’la suçladı.

Mobil oyunlara altı ayda 45 milyar dolar harcandı

Küresel mobil uygulama harcamaları 2021’in ilk yarısında yüzde 24’ten fazla artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Uygulamalar içinde mobil oyunlar ise 44,7 milyar dolarla aslan payının sahibi.

Euro 2020: Şampiyon İtalya’nın kazancı 34 milyon avro, en az kazanan ülke Türkiye

EURO 2020’de İngiltere’yi penaltılarla geçerek kupanın sahibi olan İtalya, UEFA’dan 34 milyon avro kazandı. Finalde kaybeden İngiltere’nin kasasına giren toplam para ise 29 milyon avro. Turnuvayı galibiyetsiz tamamlayan Türkiye’nin ayakbastı parası dışında herhangi bir kazancı bulunmuyor.

Kredili konut satışı bir ayda üç kat arttı

Konut satışları mayısta yaşadığı ağır kan kaybının ardından haziran ayında iki kat arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise baz etkisiyle yüzde 29 azalma var. Kredili konut satışları ise üç kat arttı.

Kilisenin kapısına çıkıp dans ettiler: Üç kişi gözaltında

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Ermeni kilisesinin kapısının üzerine çıkan iki kişi tepki çekti. Valilik üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

TÜİK verileri: Hem istihdam hem işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizlik oranı mayısta 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2, atıl işgücü 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu.

Super Mario 64 rekor kırdı: 1,56 milyon dolara satıldı

Kutusu açılmamış bir Nintendo Super Mario 64, ABD’nin Dallas kentinde dün düzenlenen açık artırmada 1,56 milyon dolara (13,5 milyon lira) satıldı.

Turistlere 100 liraya HES kodu!

İstanbul’da bazı kişiler toplu taşımaya ya da AVM gibi mekanlara girebilmek için gerekli HES kodu tanımladığı turistlerden 100 lira alıyor. Ancak fırsatçılık yapmadıklarını, turistlerin bahşiş verdiğini savunuyorlar.

Uçuş sırasında kapıyı açmaya kalkan yolcu koltuğa ‘bantlandı’

ABD’de, uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan bir yolcu kabin ekibi tarafından koltuğa bantlandı. Yolcunun ağzına da bant yapıştırıldı.