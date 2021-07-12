Euro 2020: Şampiyon İtalya’nın kazancı 34 milyon avro, en az kazanan ülke Türkiye

EURO 2020’de İngiltere’yi penaltılarla geçerek kupanın sahibi olan İtalya, UEFA’dan 34 milyon avro kazandı. Finalde kaybeden İngiltere’nin kasasına giren toplam para ise 29 milyon avro. Turnuvayı galibiyetsiz tamamlayan Türkiye’nin ayakbastı parası dışında herhangi bir kazancı bulunmuyor.

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Gruplara katılım payı olarak İtalyanlar ilk etapta 9,2 milyon avro aldı. Türkiye’nin de bulunduğu grupta üç maçını da kazanan İtalyanlar bu galibiyetlerden toplam 4,5 milyon avro gelir elde etti. İtalya son 16 turunda Avusturya’yı eleyerek 2 milyon avro, çeyrek finaldeki rakibi Belçika geçerek ise 3,2 milyon avro daha kazandı. İtalya yarı finalde İspanya’yı turnuva dışına iterek 5 milyon avroyu kasasına koyarken, final maçından ise 10 milyon avro kupa primi daha aldı. Böylece toplam turnuva geliri 34 milyon avroya ulaşmış oldu.

İtalya’nın bu zaferi ayrıca sponsorluk ve ticari ürün satışlarına da yansıdı. İtalya Futbol Federasyonu mevcut sponsorlarla yaptığı anlaşmalar gereği birçok alanda bonus kazandı. Forma sponsorundan içecek sponsoruna kadar İtalyanlar 10 farklı alanda markalardan destek alıyor. Böylece Euro 2020’den İtalyanların yaklaşık 100 milyon avro gelir sağlayacağı belirtiliyor.

Türkiye sadece katılım ücreti aldı

Euro2020’yi tek gol ve sıfır puan ile tamamlayan Türkiye ise en az gelir elde eden iki takımdan biri olarak ön plana çıktı. Milli takım, turnuvaya katıldığı için ayakbastı parası olarak aldığı 9,2 milyon avro dışında herhangi bir gelir elde edemedi. Türkiye ile benzer durum yaşayan diğer takım ise Kuzey Makedonya oldu.

EURO 2020’de para ödülleri nasıl dağıtılıyor?

Katılım ücreti: 9,25 milyon avro

Grup maçı beraberliği: 750 bin avro

Grup maçları galibiyeti: 1,5 milyon avro

Son 16 turu: 2 milyon avro

Çeyrek final: 3 milyon 250 bin avro

Yarı final: 5 milyon avro

Turnuva ikincisi: 7 milyon avro

Şampiyon: 10 milyon avro