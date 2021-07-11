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EURO 2020: İngiltere ve İtalya finalde karşı karşıya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan maç, TRT 1’den naklen yayınlanıyor.


Fotoğraf: Reuters

Finalde Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalıyor.

Turnuvada İtalya ikinci, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.

İki takım da EURO 2020 finaline namağlup geldi. İtalyanlar, finale gelene kadar 12 gol attı. Grup maçlarında kalesini gole kapatan İtalya, son 16 turundan itibaren üç gol yedi.

Gruptaki üç maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran İngiltere, eleme turlarındaki skorer performansıyla gol sayısını 10’a çıkardı. Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngilizler, finale kadar kalesinde sadece bir gol gördü.

Takımların ilk 11’leri şöyle:

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Trippier, Shaw, Walker, Stones, Maguire, Phillips, Rice, Mount, Kane, Sterling.

İngiltere, 2’nci dakikada Luke Shaw’un golüyle 1-0 öne geçti.

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