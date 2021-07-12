Grip aşısı, corona virüsün bazı ciddi etkilerini azaltıyor olabilir

Çeşitli ülkelerden yaklaşık 75 bin Covid-19 hastasıyla yapılan araştırma, grip aşısı yaptıranların corona virüsünün bazı ciddi etkileriyle ilgili olarak kısmen daha az şikayette bulunduğunu ortaya koydu.

The Guardian’ın haberine göre araştırmada 37 bin 377 grip aşısı olmuş Covid-19 hastasının kaydı, aynı sayıdaki aşı olmamış hastanınkiyle karşılaştırıldı. İki gruptaki hastalar yaş, cinsiyet, etnik köken, diyabet ve akciğer hastalığı dahil sağlık sorunları, diyet yapıp yapmama ve sigara kullanma alışkanlığı gibi yaşam tarzı faktörleri açısından eşleştirildi.

Covid-19 aşısının yerine hiçbir şey geçemez…

Miami Üniversitesi’nden araştırmaya katılan Prof. Devinder Singh, “Grip aşısının Covid-19’un bazı ciddi yan etkilerine karşı bir miktar koruma sağladığını gösteren bir bağlantı tespit ettik. Ancak Covid-19 aşısını kesinlikle tavsiye ettiğimizi ve bunun yerine hiçbir şeyin geçmeyeceğini vurgulamak gerekiyor” dedi.

Araştırma, grip aşısının Covid-19 ölümlerini azaltmadığını ancak felç, sepsis (kan zehirlenmesi), derin toplardamar pıhtılaşması (DVT) gibi önemli yan etkilerde ve bunlarla ilgili olarak hastaneye yatışlarda azalma olduğunu ortaya çıkardı.

Başka bulgularla da desteklenmeli

Ancak uzmanlar yine de araştırmanın daha ileri bulgularla desteklenmesi gerektiği görüşünde. Çünkü işin içinde sosyal faktörler de dahil başka değişkenler de var. Bu da araştırmalar için ayrı bir zorluk teşkil ediyor.

Daha önce Michigan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, grip aşısının doğuştan bağışıklık savunmasını uyardığı, bu yüzden vücudun genel olarak enfeksiyonlara karşı tepki verebileceğini duyurmuştu.

Diğer yandan Covid-19 salgını sonrası grip aşısı yetersizliği nedeniyle bazı ülkelerde aşı uygulanan kişiler, risk grubu diye tarif edilen, yaşlı ve sağlık sorunu bulunan kişiler. Bu kişilerin sağlık açısından daha dikkatli davrandığı göz ardı edilemez.

Britanya’da hükümetin salgınla mücadeledeki danışmanlarından Peter Openshaw, ”Grip aşısına erişebilen insanlar sosyal erişim açısından diğerlerinden daha fazla avantajlı olabilir. Grip aşısını olmayı başarabilen bu şekilde daha sağlıklı olabilir. Ayrıca corona virüsünden korunmanın en iyi yolu Covid-19 aşısıdır” dedi. Yani grip aşısına erişebilecek düzeyde sosyo-ekonomik duruma sahip insanların, bu sayede daha sağlıklı olabileceği görüşü de mevcut.

Yine de Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nin çevrimiçi toplantısında sunulan bulgular, 75 bin kişi üzerinde yapılan araştırmayı destekler nitelikte. Buna göre grip aşısı olmayan Covid-19 hastalarının felç geçirme olasılığı yüzde 45 ila yüzde 58, DVT geliştirme olasılığı yaklaşık yüzde 40 ve sepsis geçirme olasılığı yüzde 36 ila yüzde 45 ve daha fazla. Keza yoğun bakım ünitesine ve hastane acil servislerine başvurma oranları da.

Covid-19 salgını nedeniyle grip aşıları hastanelerdeki yoğunluk ve belirtilerdeki benzerlik nedeniyle daha da önem kazanmıştı.