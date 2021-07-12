Kılıçdaroğlu: CHP’nin Baykal sorunu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkındaki iddiaları ve Zülfü Livaneli’nin çıkışıyla gündeme gelen eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a dair parti ve seçmen nezdinde bir sorun olmadığını söyledi.

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Yurt dışından paylaştığı video ve tweet’lerle gündem yaratan Peker, 26 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyeliği ve AKP yerel yönetimler başkan yardımcılığı görevini yürüten Korkmaz Karaca hakkında iddialarda bulunmuştu. Peker, Karaca’yı Baykal’la ilişkilendirip onu kadınlarla tanıştırdığını öne sürmüştü. Eski CHP lideri ise bunu yalanlamıştı. Aynı günlerde Zülfü Livaneli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesi üzerinden Baykal’ı eleştirdiği 2007 tarihli bir yazı sosyal medyada gündem olmuş, Livaneli bunun üzerine verdiği bir röportajda kullandığı “CHP’nin, Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart”, “Baykal, Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez” ifadeleriyle tartışma yaratmıştı.

Cumhuriyet’ten İpek Özbey’e konuşan Kılıçdaroğlu, CHP’de Baykal’la ilgili bir tartışma olmadığını belirterek, bunun ‘gündemi saptırmaya yönelik yapay bir tartışma’ olduğunu savundu.

CHP lideri şunları kaydetti: “Türkiye’nin bu kadar derdi varken, çocuğunun karnını doyuramadan yatağa yatıran binlerce anne varken, çöp konteynırlarından beslenenler varken, ‘Askerimiz Afganistan’a mı gidecek’ diye kaygılanırken, mafyayla siyasetin iç içe geçmiş çıkar ilişkileri ortaya saçılmışken, bunların üzerine sünger çekelim, CHP’yi konuşalım, yok böyle bir şey…”

‘Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor?’

Son dönemdeki adaylık tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “En başta nerede durduysam yine aynı yerde duruyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda millet ittifakı liderlerinin bir araya gelip en azından bu konuyu konuşmaları lazım. Benim çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmam şık olmaz. Aslında yanlış bir tartışma yapıyoruz. Tartışma konusu şu olmalı, ‘Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor?’ Arkadaşlarım kendi görüşlerini dillendirmiştir. Kaldı ki sorun kişisel bazda ele alınıp tartışılacak bir sorun değil, asıl sorun Türkiye… Dolayısıyla millet ittifakının tüm bileşenlerinin bu bilinçte olduğuna inanıyorum.”

‘Soylu, Erdoğan’ı teslim almış‘

Son olarak Peker’in ‘kayıp silah’ paylaşımıyla hakkındaki iddialara bir yenisi eklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, Soylu’nun Erdoğan’ın ‘bütün sırlarına vakıf’ olduğu için uzaklaştırılamadığını belirterek, “Erdoğan, Süleyman Soylu’yu görevden alamaz. Bahçeli’yi ikna etmediği sürece alamaz” diye konuştu.

Peker, Soylu’nun envantere kayıtlı olmayan silahları el altından pek çok yapıya dağıttığını öne sürmüştü.

CHP lideri şöyle devam etti: “Bir kere Soylu, Erdoğan’ı teslim almış durumda. Soylu edindiği bütün bilgileri Bahçeli ile paylaşır. Soylu’nun ‘Azdan az, çoktan çok gider’ diye bir cümlesi oldu televizyon programında. Yani ‘Bana bir zarar gelirse asıl zararı onlar çeker’ demek istedi. Bu, aslında açık ve net bir tehditti. Ve tehdit karşı tarafta algılandı ve kabullenildi, çünkü önlem alması gereken kişi ve çevresi çok kirli. O da bu kirliliğin farkında. Soylu’ya bir şey diyemediler. Bahçeli de bütün kendi bürokratik kadrolarını bu vesile ile devlete yerleştiriyor. Bahçeli için zaten sorun yok. Soylu’ya destek çıkarak Erdoğan’ı kendi istediği her şeyi yerine getirecek şekilde konumlandırıyor. Bu tablo, AKP’li vekilleri ne kadar rahatsız ediyor, bilmiyoruz.”