811 milyon insan aç!

Birleşmiş Milletler’in küresel beslenme raporuna göre Covid-19 salgınıyla birlikte aç insan sayısı 811 milyona çıktı. Rapora göre dünya nüfusunun yüzde 10’u yetersiz besleniyor.

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Rapor, Dünya Gıda Programı (WFP), Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi BM’ye bağlı örgütlerin rakamları ışığında oluşturuldu.

2019 yılına göre yetersiz beslenen insanların sayısı 118 milyon arttı.

Araştırmada 2030 yılına kadar sadece pandemi nedeniyle aç konumuna düşecek olanların sayısı ise 30 milyon olarak hesaplandı.

Yetersiz beslenen insanların sayısı geçen yıl en çok Afrika kıtasında yükseldi. 282 milyon insanın yetersiz beslendiği Afrika’da bu sayı nüfusun yüzde 20’sine karşılık geliyor.

Asya kıtasında yaklaşık 418 milyon kişi, Güney Amerika ve Karayipler’de ise 60 milyon kişi yetersiz besleniyor.

Araştırmada ayrıca 2014’ten bu yana yetersiz beslenen insanların sayısında görülen artışın pandemiyle hızlandığına vurgu yapılıyor.

Rapora göre geçen sene dünya nüfusunun üçte biri gerekli gıdaya yeterli erişimi sağlayamadı. Beş yaş altı 150 milyon çocuk ise yetersiz beslenme nedeniyle yeterli bedensel gelişimi gösteremedi.