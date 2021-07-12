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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL araştırması: MHP seçmeninde Soylu’nun popülaritesi azaldı

MetroPOLL araştırmanın verilerine göre MHP seçmeninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun popülaritesi azaldı.

Fotoğraf: Twitter

Araştırma sonuçlarını, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.


Katılımcılara ‘İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu beğeniyor musunuz’ sorusunun sorulduğu ankette, bakanın popülaritesinin en düşük olduğu zaman yüzde 39,6’yla Mayıs 2021 olarak kaydedildi. Soylu’yu sık sık hedef alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, videolarının sekizini bu ay içerisinde yayınlamıştı.

Soylu, anketin ele aldığı bir yıldan fazla süreçte en az HDP seçmeni arasında popüler olurken AKP seçmeni arasında son bir senedeki popülaritesi dalgalanmalarla beraber neredeyse değişmedi.

Ankete katılan MHP seçmenlerinin yüzde 74’ü 2020 yılının nisan ayında Soylu’yu ‘beğenirken’, bu oran Haziran 2021’de 55,6 olarak kaydedildi.

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