Uçuş sırasında kapıyı açmaya kalkan yolcu koltuğa ‘bantlandı’

ABD’de, uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan bir yolcu kabin ekibi tarafından koltuğa bantlandı. Yolcunun ağzına da bant yapıştırıldı.

Fotoğraf: lol.ariee (TikTok)

ABD’nin Dallas kentinden Charlotte’a gitmek üzere havalanan, American Airlines’a ait uçaktaki bir TikTok kullanıcısı yaşananları paylaştı. ‘lol.ariee’ adlı kullanıcı, uçak kalktıktan iki saat sonra hosteslerin koridorda koşuşturmaya başladığını, bir panik havası yaşandığını, tuvaletlerin kapılarını kitlediğini belirterek şöyle devametti: “Ön tarafta bir sorun olduğunu anladık ama pilot açıklama yapana kadar tam olarak ne olduğunu çözemedik. Sonra pilot, herkesin oturduğu yerde kalmasını, ön taraftaki sorunun çözülmeye çalışıldığını söyledi. İnerken öndeki bir yolcuyu oturduğu yere bantlanmış halde gördük. Ağzı da bantlanmıştı. Biz inerken ağlıyordu. Sedyeyle sağlık ekibinin geldiğini gördük.”

TikTok kulanıcısı, kadının uçuş sırasında sinir krizi geçirip kapıyı açmaya çalıştığının, engellemek için bu yola başvurulduğunun söylendiğini, ancak bazı yolcuların bunun doğru ve insani bir yöntem olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Kimine göre böyle bir tutum o psikolojideki bir insanı daha kötü bir hale getirebilirdi, bazıları da kabin ekibinin diğer yolcuların güvenliği için gerekeni yaptıklarını savundu.

Yaşananları doğrulayan havayolu şirketinin açıklamasında ise şu ifadelere yere verildi: “6 Temmuz’da, 1774 sefer sayılı Dallas-Fort Worth’ten Charlotte’a gitmek üzere havalanan uçakta bir yolcu kapıyı açmaya çalışınca güvenlik açısından tehlike oluşmuştur. Yolcu onu engellemeye çalışan kabin memurlarımızdan birine fiziki müdahalede bulunmuş, ısırmış ve yaralamıştır. Kabin ekibi ve diğer yolcuların güvenliği için uçak inene kadar hareket kabiliyeti kısıtlanmıştır. İnişte sağlık ekibine teslim edilmiştir.”

American Airlines, ayrıca, hastaneye kaldırılan kadın yolcunun ‘havayoluyla uçamayacaklar listesi’ne alındığını duyurdu.