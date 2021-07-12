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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan duyurdu: Bayram tatili dokuz gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin dokuz gün süreceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. ‘Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.


Toplantı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından önce çıkan satırbaşları şöyle:

* Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler tehdit altına girebilir.

*Ankara-Niğde Otoyolu’nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

*Karayolları Genel Müdürlüğü’müzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

*İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.

*Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.

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