Super Mario 64 rekor kırdı: 1,56 milyon dolara satıldı

Kutusu açılmamış bir Nintendo Super Mario 64, ABD’nin Dallas kentinde dün düzenlenen açık artırmada 1,56 milyon dolara (13,5 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: hwp.com.tr

1996 tarihli oyun, en yüksek fiyata alıcı bulan video oyunu olarak kayıtlara geçti. Heritage Auctions adlı müzayede evi, rekor fiyata satılan oyunu kimin satın aldığını açıklamadı.

Nintendo 64 konsolunun en çok satan oyunu Super Mario 64, Super Mario karakterinin üç boyutlu olarak yansıtıldığı ilk ürün. Oyunda ayrıca, kontrolü oynayan kişilerin elinde olan bir kamera da bulunuyor.

Cuma günü, The Legend of Zelda‘nın mühürlü bir kopyası açık artırmada 870 bin dolara (7,52 milyon lira) satılmış ve bunun bir rekor olduğu açıklanmıştı. İki gün sonra rekor kırıldı.

Heritage Auctions bünyesinde çalışan, video oyunu eksperi Valarie McLeckie, bir rekordan sadece 48 saat sonra yeni bir rekorun kırılmasına bunun da bir öncekinin neredeyse iki katına yakın fiyatla olmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Oyun Haziran 1996’da piyasaya sürülmüştü.