Turistlere 100 liraya HES kodu!

İstanbul’da bazı kişiler toplu taşımaya ya da AVM gibi mekanlara girebilmek için gerekli HES kodu tanımladığı turistlerden 100 lira alıyor. Ancak fırsatçılık yapmadıklarını, turistlerin bahşiş verdiğini savunuyorlar.

Fotoğraf: DHA

Kentte geçen hafta turistlere para karşılığı HES kodu tanımlayan bir kişiye para cezası kesilse de durum halen tam olarak engellenebilmiş değil.

Fatih ilçesindeki Beyazıt tramvay durağında bekleyen kişiler, toplu taşımaya binemeyen turistlerin yanına giderek kartlarına HES kodu tanımlıyor. Bunun karşılığında da kendi tarifelerine göre para alıyorlar.

Turistler bu iş için 100-150 lira ödediğini belirtirken, bu işi yapanlar kendilerine bahşiş verildiğini öne sürüyor.

‘Hayrına’ değilmiş…

Yabancı uyruklu Sabir Salahi şunları anlattı: “Yabancı turistler için HES kodu çok kötü. Burada duranlar, HES kodunu İstanbulkart’a işletmek için 100-150 lira istiyorlar. Yabancılara 100-150 lira diyorlar. Vermezse yardımcı olmuyorlar, problem oluyor, sıkıntı çıkıyor.”

‘Gönüllerinden koparsa’

Turistlerin HES kodlarını İstanbulkart’lara tanımlatan Ömer Oktan, sabıkasından dolayı çalışamadığını, yabancı dili sayesinde turistlere yardımcı olduğunu, ‘gönüllerinden koparsa’ 10-20 lira aldığını ifade etti.

Oktan, “Ben para talep etmiyorum, kendileri veriyorlar” dedi.

Günde bazen 50, bazen de 100 lira kazandığını belirten Oktan, şunları anlattı: “Ben geçimimi böyle sağlıyorum. Ama turistlerin dolu kartını alıp boş kart verenler de oluyor. Hatta ben o kişiyi bizzat darp ettim. Kesinlikle fırsatçılık yapmıyorum, ben mahkum olarak geçimimi sağlıyorum. Yapıyorum 5-10 lira alıyorum. Ben hatta ‘You don’t have money you can go’ diyorum. 10 liraya makineden kart alıyorum, büfeciler de makineden kart alıyor, 15 liraya satıyor. Ben bu makineden kart alıp 5 lira üzerine koyup 15 liraya sattığım zaman suç mu oluyor?”