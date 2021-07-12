BioNTech: Gerekirse 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebiliriz

Corona virüsüne karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantlara karşı gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirebileceklerini söyledi.

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Türeci ve Şahin, Fransız ‘Les Echos‘a verdiği söyleşide, varyantlar ve aşı çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Türeci ve Şahin’e göre, mRNA aşılarının yeni varyantlara uyarlanması basit bir süreç. Türeci durumu şöyle açıklıyor: “Fikir, orijinal virüsün Spike proteininin genetik kodunu aşımızdaki yeni varyantınkiyle değiştirmekten ibaret.“

BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonunun klinik denemelerine ağustos ayında başlanacağını dile getiren Şahin de aşının Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesini beklediklerini söyledi. Şahin, “Gerçekten ihtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz” dedi.

Türeci ayrıca yeni varyantlarla birlikte muhtemelen üçüncü doz aşının da gerekli olabileceğini dile getirdi ve şöyle devam etti: “Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir.”

Türeci, üçüncü dozun zaman aralığıyla ilgili soruyu ise “Bu süre ile ilgili kararı laboratuvarlar değil, ülkelerin yetkilileri vermeli” diye yanıtladı.

Britanya’da yapılan bir araştırma, Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 89 etkili olduğunu ortaya koymuştu.