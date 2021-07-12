Gençleri teşvik amaçlı aşı reklamı ters tepti

Avustralya’da aşıya teşvik amacıyla sağlık bakanlığınca hazırlanan reklam filmi ters tepti.

Fotoğraf: Twitter

Videoa geç bir kadının hastane yatağında ventilatöre bağlıyken güçlükle nefes almaya çalışması gösteriliyor. Sonunda “Covid herkesi etkileyebilir. Evde kalın. Test yaptırın. Aşı randevunuzu alın” mesajı veriliyor.

Reklam filmi rahatsız edici üslubuna ve gençleri haksız yere hedef aldığına işaret edilerek eleştirildi. Ülkede 40 yaş altındakiler, istisnalar dışında, şu an yalnızca AstraZeneca ile aşılanabiliyor. Ancak yetkililerin tavsiyesi gençlerin Pfizer/BioNTech aşısı olması yönünde. Buna rağmen aşının tedariğindeki sorunlar nedeniyle 40 yaş altının Pfizer/BioNTech aşısı olabilmek için birkaç ay beklemesi gerekiyor.

Reklam şimdilik yalnızca Sydney’de gösteriliyor. Şehirde Delta varyantının yayılması nedeniyle üç haftadır kapanma uygulanıyor. İlk olarak haziran ortasında görülen Delta vakaları bugün itibariyle 700’e yükseldi.

Sosyal medyada rahatsız edici reklamın neden gençleri hedef aldığı sorguanırken asıl hedefe kitlenin aşı terredütünün arttığı 55 yaş üstü kesim olması gerektiği vurgulandı.

Bazı Twitter kullanıcıları reklamı, 80’lerde AIDS’le ilgili farkındalık yaratmak için hazırlanan ancak günümüz dünyasında korkutucu olmaktan ziyade gülünç sayılabilecek ‘Azrailli‘ reklam filmine benzetti.

Avustralya Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkililerinden Paul Kelly reklam filminin ‘Evde kalın, aşı yaptırın’ mesajını verebilmek için özellikle rahatsız edici olması gerektiğini savundu.

Sydney’de fedaral hükümetin aşı uygulamaları eleştirilerin hedefinde. Şubatta başlayan aşılama uygulaması BioNTech tedarikindeki sorunlar nedeniyle aksaklığa uğradı. Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu şüpheleri sonrası AstraZeneca aşısının riskleriyle ilgili halka verilen mesajlar da aksaklığın nedeni olarak yorumlandı.

Ülkede nüfusun yalnızca yüzde 10’undan biraz fazlası aşının iki dozunu da oldu.