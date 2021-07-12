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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK verileri: Hem istihdam hem işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizlik oranı mayısta 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2, atıl işgücü 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu.

Fotoğraf: Pixabay

TÜİK tarafından aylık bazda yeni sisteme göre açıklanmaya başlayan verilere göre mayıs ayı işgücü istatistikleri şöyle:


*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4,237 milyon kişi oldu.

*Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 olarak kaydedildi.

*İstihdam edilenlerin sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27,844 milyon kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 43,8 oldu.

*İşgücü mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32,081 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalışla yüzde 50,5 olarak hesaplandı.

*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24’e geldi.

*Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu.

*Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 kaydedildi.

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