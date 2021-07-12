TÜİK verileri: Hem istihdam hem işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre işsizlik oranı mayısta 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2, atıl işgücü 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu.
TÜİK tarafından aylık bazda yeni sisteme göre açıklanmaya başlayan verilere göre mayıs ayı işgücü istatistikleri şöyle:
*Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4,237 milyon kişi oldu.
*Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı mayısta 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 olarak kaydedildi.
*İstihdam edilenlerin sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27,844 milyon kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 43,8 oldu.
*İşgücü mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32,081 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalışla yüzde 50,5 olarak hesaplandı.
*15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla yüzde 24’e geldi.
*Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 oldu.
*Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,7 kaydedildi.