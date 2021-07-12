Kabinede ana gündem tatilin uzatılması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında ana gündem Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasının yanı sıra ekonomi ve dış politika olacak.
Toplantıda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı’nın birleştirilmesi değerlendirilecek. Bu durumda 11 günlük bir tatil olacak.
Kabinede, ekonomideki son gelişmelerin yanı sıra, Afganistan başta olmak üzere dış politikadaki gündem de ele alınacak.
Saat 15:30’da başlayacak kabine toplantısında ayrıca Covid-19’a karşı aşılama, alınan tedbirler ve atılabilecek adımların yanı sıra turizm konuları da gündeme gelecek.
Erdoğan’ın toplantı sonrası alınan kararları açıklaması ve gündeme dair değerlendirme yapması bekleniyor.