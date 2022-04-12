Akşam Postası / 12 Nisan 2022

MetroPOLL’den baskın seçim tahmini: Muhalefet adayı hazirana belli olmalı

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, sonbaharda baskın seçim ihtimaline işaret ederek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını en geç haziranda açıklaması gerektiğini söyledi.

DSÖ: Tek doz HPV aşısı kanseri önlemek için yeterli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen insan papilloma virüsünün (HPV) tek dozunun, kanseri önlemek için yeterli olduğunu açıkladı.

Kobani soruşturması: HDP’li eski belediye başkanları dahil 46 kişiye gözaltı

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Britanya Başbakanı Johnson’a ‘Covid-19 tedbirlerini ihlal’den para cezası

Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Hazine Bakanı Rishi Sunak, salgın dönemindeki karantina uygulamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

AYM’den cezaevinde intihara hak ihlali kararı: Devlet bireyi kendinden de korumalı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 Temmuz 2018’de Tarsus T tipi Kapalı Cezaevi’nde hayatını sonlandırdığı belirtilen A.B.’nin anne ve babasının başvurusunda hak ihlali kararı verdi.

Marketler, müşteri kaybetmemek için ‘casusluk’ yapıyor

Tüketiciler tarafından ‘pahalı’ olarak anılmak istemeyen marketler, artan rekabete karşı rakiplerini takibe aldı.

Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne alıp sattı?

Borsa İstanbul’da martta yatırımcılar en çok Kardemir’den pay aldı, en çok hisseyi de Garanti Bankası’ndan sattı.

CHP, ‘seçim yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde

ABD’de tüketici fiyatları, martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5’le Aralık 1981’den bu yana en büyük artış kaydedildi.

CHP’li Adıgüzel: Yeni spor yasası devrim değil, karşı devrim

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir” dedi.

Oxfam: Bu yıl aşırı yoksul sayısı 263 milyon artabilir

Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam, bu yıl 263 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa düşebileceğini açıkladı.

AYM’den, doktorun, ‘Bir şey bilmiyorsun’ dediği hemşire lehine hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir hemşirenin, işyerinde amiri konumundaki doktorun psikolojik tacizine maruz kaldığına yönelik bireysel başvurusunda ‘kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı’nın ihlal edildiğine karar verdi.