Akşam Postası / 12 Nisan 2022

MetroPOLL’den baskın seçim tahmini: Muhalefet adayı hazirana belli olmalı
MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, sonbaharda baskın seçim ihtimaline işaret ederek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını en geç haziranda açıklaması gerektiğini söyledi.
CHP, İç Anadolu için de özel ekip kurdu
DSÖ: Tek doz HPV aşısı kanseri önlemek için yeterli
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen insan papilloma virüsünün (HPV) tek dozunun, kanseri önlemek için yeterli olduğunu açıkladı.
Kobani soruşturması: HDP’li eski belediye başkanları dahil 46 kişiye gözaltı
Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
HDP’li Buldan’dan Kobani operasyonlarına çok sert tepki
Britanya Başbakanı Johnson’a ‘Covid-19 tedbirlerini ihlal’den para cezası
Britanya Başbakanı Boris Johnson ve Hazine Bakanı Rishi Sunak, salgın dönemindeki karantina uygulamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
AYM’den cezaevinde intihara hak ihlali kararı: Devlet bireyi kendinden de korumalı
Anayasa Mahkemesi (AYM), 8 Temmuz 2018’de Tarsus T tipi Kapalı Cezaevi’nde hayatını sonlandırdığı belirtilen A.B.’nin anne ve babasının başvurusunda hak ihlali kararı verdi.
Marketler, müşteri kaybetmemek için ‘casusluk’ yapıyor
Tüketiciler tarafından ‘pahalı’ olarak anılmak istemeyen marketler, artan rekabete karşı rakiplerini takibe aldı.
Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne alıp sattı?
Borsa İstanbul’da martta yatırımcılar en çok Kardemir’den pay aldı, en çok hisseyi de Garanti Bankası’ndan sattı.
CHP, ‘seçim yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.
ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde
ABD’de tüketici fiyatları, martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5’le Aralık 1981’den bu yana en büyük artış kaydedildi.
CHP’li Adıgüzel: Yeni spor yasası devrim değil, karşı devrim
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Yeni spor yasası bir devrim değil; bir karşı devrimdir” dedi.
Oxfam: Bu yıl aşırı yoksul sayısı 263 milyon artabilir
Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam, bu yıl 263 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa düşebileceğini açıkladı.
AYM’den, doktorun, ‘Bir şey bilmiyorsun’ dediği hemşire lehine hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir hemşirenin, işyerinde amiri konumundaki doktorun psikolojik tacizine maruz kaldığına yönelik bireysel başvurusunda ‘kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı’nın ihlal edildiğine karar verdi.