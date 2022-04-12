CHP, İç Anadolu için de özel ekip kurdu

CHP’nin az oy aldığı illerdeki oy oranını artırma çalışmaları kapsamında ‘İç Anadolu masası’ kuruldu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, toplumun tüm kesimlerine ulaşacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Daha önce Doğu ve Karadeniz masalarını kurduklarını anımsatan Salıcı, çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığını ve bu bölgelerde üye sayısında ciddi artış olduğunu vurgulayarak, “İç Anadolu masasıyla az oy aldığımız illerimizde örgüt kapasitesini artırarak oy oranımızı yükseltmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini ekledik” dedi.

12 ili kapsıyor

Çalışmalarını CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal’ın koordinatörlüğünde sürdürecek masa 12 ili, Aksaray, Çankırı, Çorum, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ı kapsıyor. (Bölgede Ankara dahil 13 il var).

Bu 12 ilin başkanlarıyla partinin genel merkezinde buluşan Salıcı şunları söyledi: “Şimdi de bu illerde üye sayısını artırmaya yönelik çalışmaya başlıyoruz. Çalışma kapsamındaki 12 ilde, 2018 seçimlerinde AKP yüzde 52,9, CHP yüzde 13,1 oranında oy almıştı. İç Anadolu masası üyesi arkadaşlarımız il il, köy köy gezerek çalışma yürütecek. Yapacağımız çalışmalarla hem üye sayımızı hem de oy oranımızı artıracağız. Biz bütün bu çalışmaların, bütün bu motivasyonun sonucunda iktidar olacağımıza inanıyoruz.”