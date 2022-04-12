İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

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Beyaz, Esenler’deki Özel Güney Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde akciğerine kaçan maddelerin enfeksiyon oluşturması nedeniyle 18 Mart’ta tedavi altına alınmıştı.

Alzaymır hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zekeriya Beyaz’ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Zekeriya Beyaz kimdir?

Gaziantep’te 1 Mart 1938’de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nde okudu.

Nizip Ulu Camisi’nde imam hatip olarak 1 Mart 1963’te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991’de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi din sosyolojisi bölümünde profesör unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2000-2003’te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi.

2005’te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve beş çocuk babasıydı.