Yazar Ergun Poyraz’a saldırı: Altı kişi gözaltında

Aydın’da yazar Ergün Poyraz’a saldırıyla ilgili soruşturmada altı kişi gözaltına alındı.

Kuşadası ilçesinde yaşayan Poyraz, dün akşam Davutlar Mahallesi’ndeki evinin önünde saldırıya uğradı. Yazar yaralı halde Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakıma alındı.

AA’nın bildirdiğine göre polis ekipleri, Söke ve Kuşadası ilçelerinde operasyon yaparak saldırıyla ilgisi bulunduğu düşünülen altı kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden T.B. ve Z.B.’nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu öğrenildi.

Poyraz’ın hayati tehlikesi var.