Bahçeli sabır ve metanet diledi: Mesele aç gezdik meselesi değil

Vatandaşlar yüzde 70’e koşan enflasyonun yarattığı hayat pahalılığıyla boğuşurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Mesele az yedik çok yedik, aç gezdik tok gezdik meselesi değil” dedi. Bahçeli’ye göre ‘fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçici.’

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Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli kendine has üslubuyla art arda gelen zamlar nedeniyle vatandaşın gündeminden inmeyen geçim derdine değindi.

Bahçeli “Ekonomik sıkıntı varsa, eli birliği yaparız, güç birliği yaparız, inanç birliği yaparız, hepsini aşarız” dedi ama nasıl aşılacağına dair somut bir plandan bahsetmedi.

MHP lideri şöyle konuştu: “Mağduriyet yaşayan varsa, günü saati geldiğinde devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere mutlaka çıkartırız. Sabırla, sebatla, metanetle, geçmişimizden aldığımız ilham ve itibarla geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak durumundayız.”

Bahçeli, ‘akıntıya karşı kürek çekemeyeceklerini’ belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesele az yedik çok yedik, aç gezdik tok gezdik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır. Müslümana karamsarlık haramdır.”

‘Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz’

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı konusuna da değinen MHP lideri şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde tartışmaların körüklenmesi, o mu olsun, bu mu olsun, yoksa bir tavşan adayı ifşa edelim de asıl adayı geride mi tutalım arayışları zillet bir senaryodur. Henüz bunlara ajansları icazet vermemiştir. Henüz küresel efendileri bir adayı işaret etmemiştir. Birbirlerinin kuyusunu kazıp aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki, bizim adayımız, Cumhur İttifakı’nın adayı bellidir, peki sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? Neyi bekliyorsunuz? Kripto talimatların yolunu mu gözlüyorsunuz? Haydi gösterin adayınızı?”