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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde


ABD’de tüketici fiyatları, martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5’le Aralık 1981’den bu yana en büyük artış kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Çalışma Bakanlığı, mart enflasyon verisini açıkladı.


Buna göre, ABD’li tüketicilerin yaşam maliyeti, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı. Endeks, şubatta aylık yüzde 0,8 artmıştı.

Benzin fiyatındaki artış körükledi

Ülkede tüketici fiyatları, martta yıllık bazda yüzde 8,5 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde kaydedildi.

Piyasa beklentileri endeksin martta yıllık bazda yüzde 8,4 artması yönündeydi.

Yıllık enflasyon Aralık 1981’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkarken, şubatta yıllık bazda yüzde 7,9 seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Enerji endeksi altındaki benzin fiyatları martta aylık yüzde 18,3, yıllık yüzde 48 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 8,8 artış kaydetti. Barınma endeksiyse aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5 arttı.

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