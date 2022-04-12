İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye ‘zam’ yanıtı: Depoyu kaça doldurduğunu açıklasın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam yapanlar zillettendir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. Dört-beş ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur.”

Fotoğraf: İBB

İBB’nin metrobüs hatlarında çalıştırılmak üzere öz kaynaklarıyla aldığı 160 otobüsten 30’u bugün hizmete girdi. İmamoğlu, Edirnekapı’daki garajında düzenlenen törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorulanı yanıtladı.

ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu, Bahçeli’nin açıklamasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Ne yazık ki üzücü bir yorum olmuş. Cevap versem mi, vermesem mi? Şöyle diyeyim: Saygıdeğer genel başkan sayın Bahçeli’nin benim bildiğim kadarıyla klasik araç koleksiyonu var. Klasik araçları çok sever ve ara ara bindiğini de biliyorum, basından takip ettiğim kadarıyla. Dört-beş ay önce o araçlarından herhangi birinin deposunu kaça doldurduğunu ve bugünlerde kaça doldurduğunu da açıklarsa bence daha objektif, daha vicdanlı bir açıklama olur’ diyeyim. O kadar diyeyim yani. Başka bir şey demek istemiyorum.”

‘Beyefendi incinmiş’

İBB başkanı, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun hakkında dava açmasını ise şöyle değerlendirdi: “Beyefendi incinmiş; öyle diyeyim. İstanbul halkına ve İstanbul’a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın bakan, ulaştırma bakanlığı görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili süreçlere müdahil olmasın, işine baksın.

Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır. Haddini bilmezse de biz, haddini bildirecek cevapları, 16 milyon insanın hakkı adına veririz. Bizim söylediğimiz sözler, o hakkında açılan soruşturma talebimiz, hepsi ortadadır. Daha önce kendisiyle ilgili basındaki bütün bilgi, belge ve paylaşımlara yasak koydurma kararını -bana göre usule uygun olmayan bir biçimde kararını aldırtmışlardı- ben tekrar hatırlattım. ‘Yok zimmet değildi’ falan… Doğru; zimmet değildir, ihaleye fesat karıştırmaktır. Olabilir. Birbirinden daha az ya da daha çok suç tarifi değildir. Ama belgeler, deliller nettir. Hakkında savcılığa iletilmiş suç duyurusu, dava süreci vardır. Bunları beyan ettik. Hiçbir şekilde açtığı tazminat davasıyla ilgili mesnet oluşturacak bir söylemim olduğunu düşünmüyorum.”

‘120 kolları olsa kaldıracaklar’

İmamoğlu, İBB arazisinin 10 yıllığına Eyüpsultan Belediyesi’ne devredilmesini veto etme kararını ise şöyle değerlendirdi: “Arkadaşların peşine düştüğü meseleler bunlar. Yani çok sevdikleri, çok inandıkları ya da inanmadıkları, talimat aldıkları bazı vakıflara, derneklere bir şey verilecekse orada böyle cansiperane, iki kolu değil de 120 kolu olsa onları kaldıracaklar ‘Evet’ demek için. Ama vatandaşın lehine bir şey varsa orada kalkan el görmüyoruz.

Aynen -İstanbul’un ulaşımdaki en acı, en belki de böyle hani gözü oyan konulardan biri taksi meselesidir- üç senedir taksi meselimizi engelledikleri gibi. Ama böyle bir vakıflarına, bir derneklerine bir şey verilmeye görsün, hemen bütün eller ayağa kalkıyor. Onların derdi hep bir avuç insan. Bizim derdimiz ise 16 milyon insan. Aradaki fark bu.”