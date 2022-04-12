‘Hadis canlandırması’nda ilkokul çocukları kılıç kalkanla ‘savaştırıldı’

Şanlıurfa’daki bir ilkokulun drama dersinde, “Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed’in yoludur” hadisinin ‘canlandırmasında’ öğrenciler kılıç ve kalkan verilip ‘savaştırıldı.’

Görsel: Mezopotamya Ajansı

Eyyübiye ilçesi Kırkmağara Mahallesi’ndeki ilkokul ve ortaokul drama dersi tepki topladı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Emrullah Acar’ın aktardığına göre ‘Her güne drama ile bir hadis’ etkinliğinde Ramazan ayının dördüncü gününde ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri, ‘Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed’in (sav) yoludur’ hadisini canlandırdı.

Yaşları 9-11 arasında değişen altı çocuk, üçü ‘kötü’, üçü ‘iyi’ rolde oynadı. Kötüyü oynayan çocukların gözlerine korsan bandı takıldı.

Çocuklar, kılıç ve kalkanla ‘muharebeye’ tutuşturuldu. Drama, üzerinde Arapça ‘Allah’ ve ‘Muhammed’ Kuran tutan bir çocuk ile dövüşen çocukların arasındaki sahneyle son buluyor. Görüntüler okulun sosyal medya hesabından paylaşıldıktan sonra ailelerin tepkisi üzerine paylaşım kaldırıldı.

Görüntülerin çocuklar üzerinde yaratacağı hasarlara dikkat çeken Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Urfa Şubesi Eşbaşkanı Mahmut Binici, şunları dedi: “Çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyecek, gelecekte şiddete meyilli olacak yurttaş olmalarına katkı sağlayacak görüntüler izledik. Okulların okul olmaktan çıkarılıp din merkezleri haline getirilmesine itirazımız var. Herkes dinini yaşama özgürlüğüne sahiptir, ancak okulların ‘gelecekte dindar nesil yetiştirme, belli kesimlerin arka bahçesine dönüştürülmesine’ tepkiliyiz.”

Yaşadığımız coğrafyada uzun yıllardır savaş, gözyaşı, sürgün, kent yakmaları var. Drama dersinde savaş canlandırılması yanlış. Neden bu eğitim anlayışını terk edip, dünyadaki bilimsel, laik eğitime denk düşen bir eğitim vermiyoruz? Şu an yaşanan kaotik durum eğitim sisteminin sonucu. Pedagojiyi esas almayan eğitim geleceğimize dair bize umut vermiyor. Bu bizi geriye götürüyor. İtirazımız bu noktada.”

‘Savaşı değil barışı öğretmemiz gerek’

Canlandırmanın gelecekte çocuklar üzerinde ‘davranış bozukluğu, korku, kaygı, şiddeti pekiştiren, meşrulaştıran’ bir etki yaratacağını söyleyen Binici, şöyle devam etti: “Bizim çocuklara savaşı değil barışı öğretmemiz gerekir. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) zorunlu din derslerine dair ‘yanlış’ olduğu noktasında kanaati var. Sadece bir dini anlayış üzerinden eğitim verilemez. Bu toplumda ayrışmaya neden olur. Geçmişten beri Eğitim Sen olarak buna karşı mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu tür davranışları yapanları halkımıza şikayet etmeye devam edeceğiz. Drama derslerinde barışı, ayrıştırmayı değil ortak, tek değil çoğulcu bir anlayışı kutsayan eğitimler verilmesi herkes açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.”

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