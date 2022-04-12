Kobani soruşturması: HDP’li eski belediye başkanları dahil 46 kişiye gözaltı

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 91 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında Ankara merkezli 13 kentte harekete geçildi. Şimdiye kadar 46 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 91 kişiye isnat edilen suçlar şöyle: 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, TCK 282 suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna iştirak etmek, örgüt yöneticisi olmak, örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapma.

Soruşturmada, HDP’lilere belediyeler üzerinden PKK’ya para aktarma suçlaması yöneltildi.

Mersin’de Akdeniz Belediyesi’nin eski eşbaşkanı Fazıl Türk, Akdeniz Belediyesi’nin eski çalışanları Hasan Çat, Selami Turan, Ülfiye Özcan; eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışanı Metin Kılavuz ve HDP’nin eski saymanı Zeki Çelik gözaltına alındı.

HDP Adana il yöneticisi Mustafa Bilgiç ile Şefik Özbey ve Necmettin Aslan da gözaltında.