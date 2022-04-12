Son 24 saat: 6 bin 635 vaka, 25 ölüm

Son 24 saatte 6 bin 635 vaka kaydedildi, 25 kişi öldü.
Bir günde 191 bin 26 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 12 bin 152.
Yaramazlara biraz batar!
Tıp dilinde infertilite denen kısırlık hem kadın hem de erkeği eşit oranda etkiliyor. Tedavisi için etkisi kanıtlanmış pek çok tıbbi yöntem bulunsa da sorun suiistimal ediliyor. Çeşit çeşit bitki, vitamin, mineralin yanısıra, etkisiz ‘modern’ yöntemlerle de ‘umut’ satılıyor.
Hayat pahalılığı ve yoksullaşma öyle gözle görünür hale geldi ki, iktidar cenahından daha önce görülmemiş ölçüde savruk ve telaşlı inciler işitiliyor.
Vatandaşlar yüzde 70’e koşan enflasyonun yarattığı hayat pahalılığıyla boğuşurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Mesele az yedik çok yedik, aç gezdik tok gezdik meselesi değil” dedi. Bahçeli’ye göre ‘fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçici.’
Aydın’da yazar Ergün Poyraz’a saldırıyla ilgili soruşturmada altı kişi gözaltına alındı.
CHP’nin az oy aldığı illerdeki oy oranını artırma çalışmaları kapsamında ‘İç Anadolu masası’ kuruldu.