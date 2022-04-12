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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 6 bin 635 vaka, 25 ölüm


Son 24 saatte 6 bin 635 vaka kaydedildi, 25 kişi öldü.

Bir günde 191 bin 26 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 12 bin 152.

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Spermin düşmanları neler?

Tıp dilinde infertilite denen kısırlık hem kadın hem de erkeği eşit oranda etkiliyor. Tedavisi için etkisi kanıtlanmış pek çok tıbbi yöntem bulunsa da sorun suiistimal ediliyor. Çeşit çeşit bitki, vitamin, mineralin yanısıra, etkisiz ‘modern’ yöntemlerle de ‘umut’ satılıyor.

Bahçeli sabır ve metanet diledi: Mesele aç gezdik meselesi değil

Vatandaşlar yüzde 70’e koşan enflasyonun yarattığı hayat pahalılığıyla boğuşurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Mesele az yedik çok yedik, aç gezdik tok gezdik meselesi değil” dedi. Bahçeli’ye göre ‘fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi gelip geçici.’