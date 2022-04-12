Son 24 saat: 6 bin 635 vaka, 25 ölüm

Tıp dilinde infertilite denen kısırlık hem kadın hem de erkeği eşit oranda etkiliyor. Tedavisi için etkisi kanıtlanmış pek çok tıbbi yöntem bulunsa da sorun suiistimal ediliyor. Çeşit çeşit bitki, vitamin, mineralin yanısıra, etkisiz ‘modern’ yöntemlerle de ‘umut’ satılıyor.