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Yaramazlara biraz batar!

Babacan’dan ODTÜ açıklaması: Fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım


Öğrencilerin protestosu sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenmeyi planladığı söyleşi iptal edilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafında’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Babacan’ın mezunu olduğu ODTÜ’nün yerleşkesindeki söyleşiyi protesto eden öğrenciler şunları söylemişti: “Ali Babacan, stadında devrim yazan ODTÜ’de kendi propagandasını yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştı ama izin vermedik. TÜPRAŞ, TEKEL gibi birçok kurumu özelleştiren, bu yağma düzeninin mimarlarından olan Babacan ve onun gibiler bugün ortalığa ‘umuduz’ diye çıkmaya çalışıyor. Bizler de diyoruz ki AKP ve türevleri bu ülkeye umut olamaz. Emekçi halkın sorunlarına çözüm bulamaz, aydınlık bir Türkiye’yi kuramaz.”


Bunun üzerine söyleşi iptal edilmişti.

DEVA Partisi lideri, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Mezunu olmakla gurur duyduğum ODTÜ’deki protesto görüntülerini seyrettim. İfade özgürlüğü tüm baskı gruplarına karşı korunması gereken bir değerdir. Ben, tüm fikirlerin özgürlüğünün tarafındayım. Hedefimiz, tam demokrasiyi kurmaktır.”

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