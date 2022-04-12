MetroPOLL’den baskın seçim tahmini: Muhalefet adayı hazirana belli olmalı

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, sonbaharda baskın seçim ihtimaline işaret ederek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını en geç haziranda açıklaması gerektiğini söyledi.

Seçimler. Fotoğraf: Reuters

Genel seçime 15 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Asgari ücrete zam da enflasyonun rekorlar kırması sonrası AKP’deki düşüşe engel olamadı. İktidarın söylemlerine karşın ‘erken seçim’ çağrıları son bulmadı.

Diğer yandan muhalefet cephesinde de adaylık tartışması yaşanıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ”Adayımız Mansur Yavaş” sonrası kulisler hareketlendi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş iddiaları reddetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki konuşmasında “Aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim” dedi.

Karar TV’ye konuşan MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Sencar, sonbaharda baskın bir seçim olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek “Muhalefetin en geç haziran başında adayını belirlemesi gerekiyor. Seçimi partiler değil, liderler götürür“ dedi.

Sencar, Erdoğan’ın kazanması durumundaysa ilk iş İmamoğlu’nu görevden alacağını öne sürdü.