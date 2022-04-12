Yabancı yatırımcı geçen ay borsada ne alıp sattı?

Borsa İstanbul’da martta yatırımcılar en çok Kardemir’den pay aldı, en çok hisseyi de Garanti Bankası’ndan sattı.

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BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu dün 2406,87’ye çıkarırken, toplam işlem hacmi rekoru da 77 milyar liraya ulaştı.

Endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,22 değer kazanmıştı. Dolar bazında getiri yüzde 9,83. Yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran yüzde 49,48 ile ulaştırma, en fazla kaybettirense yüzde 8,84 ile sigortacılık.

İlk çeyrekte BIST 100’de işlem gören şirketlerin 82’si pozitif, 17’siyse değer kaybetti. En çok kazandıran ‘kağıt‘ yüzde 270,63’le ‘İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı‘. En fazla kaybettirense yüzde 30’la ‘ARD Bilişim Teknolojileri‘.

Verilere göre borsada yabancının martta en çok alım-satım yaptığı hisseler şöyle:

1- Kardemir – 32,62 milyon dolarlık alım

2- BİM – 27,45 milyon dolarlık alım

3- Koç Holding – 11,68 milyon dolarlık alım

4- Nurol GYO – 9,97 milyon dolarlık alım

5- Doğan Holding – 9,72 milyon dolarlık alım

Satış

1- Garanti Bankası – 120,04 milyon dolarlık satım

2- Akbank – 83,95 milyon dolarlık satım

3- Ford Otosan – 56,3 milyon dolarlık satım

4- Tüpraş – 43,11 milyon dolarlık satım

5- Tofaş – 42,36 milyon dolarlık satım

Martta toplamda 506,8 milyon dolar net uluslararası yatırımcı çıkışı yaşanırken bankacılık hisselerinde ise 208,2 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’daki payı 31 Mart itibariyle yüzde 37,5 seviyesine indi. Şubat sonunda bu oran yüzde 39,9 idi.